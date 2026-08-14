Преподаватель Серова посоветовала начинать знакомство с чтением с изучения звуков, а не названий букв

Преподаватель русского языка Мария Серова в беседе с RuNews24.ru поделилась рекомендациями по обучению детей чтению. Она отметила, что чтение развивает память, внимание и речь, но только если ребенок готов и проявляет интерес.

Серова подчеркнула, что для детей младше пяти лет знакомство с буквами, звуками и простыми словами лучше проводить в игровой форме. Настойчивое обучение в этом возрасте может вызвать неприятие, отметил «Ридус».

После пяти лет можно постепенно переходить к более целенаправленному освоению чтения. При этом первоклассники не обязаны уметь читать ко Дню знаний.

Начинать знакомство с чтением лучше со звуков, а не с названий букв. Также важно уделять внимание развитию устной речи при подготовке к школе.