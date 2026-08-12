Рособрнадзор не будет специально усложнять ЕГЭ

В Рособрнадзоре не планируют специально усложнять задания в ЕГЭ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

К усложнению экзаменов ранее призвал председатель попечительского совета Российского научного фонда и помощник президента России Андрей Фурсенко — из-за роста стобалльников.

Как отметили в Рособрнадзоре, экзаменационные материалы определяются федеральным государственным образовательным стандартом и образовательными программами. К тому же в ЕГЭ нет вопросов, которые не относятся к школьной программе.

Ранее семейный психолог Екатерина Маденко подчеркнула, что не стоит давить на подростков после сдачи ЕГЭ. По словам эксперта, школьники, которые девять месяцев живут в режиме постоянной мобилизации, вполне могут испытывать выгорание.