Впереди новый ледниковый период? Почему Солнце впало в спячку и что ждет Землю

Впервые за долгое время ученые зафиксировали пугающе чистое Солнце. После исключительно бурных предыдущих лет, когда магнитные бури следовали одна за другой, звезда внезапно успокоилась настолько, что с ее поверхности исчезли все до единого пятна. В соцсетях и СМИ моментально вспыхнула паника: не начало ли это нового ледникового периода?

Что происходит на Солнце? Ученые не нашли ни одного, даже самого небольшого пятна на обращенной к Земле стороне Солнца. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей. «Пятна являются практически неотъемлемой частью поверхности Солнца и связаны с наличием у него магнитного поля — темные участки поверхности образуются в местах наиболее высокой концентрации магнитного потока», — объяснили специалисты. Число и площадь пятен, добавили в ИКИ РАН, связывают с уровнем солнечной активности. Когда показатель крайне низок, обычно в годы солнечного минимума, они исчезают. Последний раз подобную ситуацию фиксировали больше четырех лет назад — Солнце совсем без пятен наблюдали 11 декабря 2021 года. Кроме того, накануне нулевого значения впервые с 2024-го достиг и индекс вспышечной активности. Кажется, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Но так ли это на самом деле?

Фото: РИА «Новости»

Магнитные ловушки — о чем они говорят? Продолжительные периоды резкого снижения числа пятен на Солнце, которые охватывали даже несколько десятилетий, уже случались в истории, напомнили в ИКИ РАН. Самым известным из них считается так называемый минимум Маундера. Он продолжался с 1645 по 1715 год и совпал с самой холодной фазой малого ледникового периода, которая обернулась целой эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке. Однако проводить прямую параллель сегодняшних событий с событиями XVII века было бы ошибкой, пояснили в лаборатории. «В текущей ситуации на Солнце (всего через полтора года после прохождения максимума цикла) наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться», — отметили специалисты. Астроном и астрофизик Владимир Коваль в беседе с 360.ru также призвал не спешить с апокалиптическими выводами.

Количество пятен на Солнце постоянно меняется. Есть периоды числа Вольфа, то есть 11-летний цикл, отражающий солнечную активность. Периодически Солнце возбуждается, а периодически становится спокойнее.

По словам ученого, сами пятна — всего лишь магнитные ловушки, где плазма остывает и не так бурно стреляет в нас протуберанцами. И, что важно, спокойное состояние для звезды скорее естественно, чем аномально.

Фото: РИА «Новости»

Почему холодает и ждать ли нового ледникового периода Коваль подчеркнул, что ставить знак равенства между чистым Солнцем и глобальным похолоданием некорректно. Ледниковые периоды зависят от совокупности факторов, и солнечная активность здесь далеко не на первом месте. Собеседник 360.ru выделил три ключевые причины, которые действительно могут изменить климат. Океанические течения. По словам астронома, могут изменяться большие течения, например, Гольфстрим. На них оказывают решающее влияние процессы, происходящие в недрах Земли. «Тепло идет из двух источников — солнечное и эндогенное (из недр). Сейчас, кстати, Восточно-Сибирское плоскогорье нагревается быстрее за счет внутренней энергии — магма подходит ближе к поверхности», — отметил эксперт. Космическая пыль, которая является куда более серьезным фактором, чем пятна на Солнце.

Солнечная система вращается вокруг ядра галактики. Один оборот — это галактический год. Мы можем входить в межзвездные облака или хвосты комет. Тогда происходит всеобщее помутнение: среда становится менее прозрачной, часть энергии Солнца теряется на пути к Земле.

Ядерные взрывы или вулканы. Астрофизик подчеркнул: если человек начнет взрывать слишком много атомных бомб или же если начнется мощное извержение вулканов наподобие Кракатау, запылится верхняя атмосфера. Появится фильтр, не дающий теплу проходить. Переживут ли люди ледниковый период? Даже в случае самого пугающего развития событий человечество выживет. Коваль оценил будущее с оптимизмом. «Ничего страшного, если даже наступит большой ледниковый период. Люди закопаются в землю, сделают подземные города по типу муравейников или метро. В колодцах вода не замерзает — чем глубже, тем теплее становится. В Сибири можно будет закопаться глубоко и пережить любой ледниковый период», — заключил собеседник 360.ru.