На грани коллапса. Климатологи забили тревогу из-за дестабилизации климата Земли

Международная группа ученых выяснила, что сразу 16 ключевых климатических индикаторов Земли приблизились к значениям, которые переведут ее климат к режим «неуправляемого парника». Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Орегон.

Это необходимо учесть при разработке мер по борьбе с глобальным потеплением.

«Переход каждого из этих индикаторов через „точку невозврата“ сильно повлияет на климат Земли», — заявил профессор OSU Уильям Риппл.

Он пояснил, что ослабление круговой системы течений в Атлантике спровоцирует превращение джунглей Амазонки в саванну. После таких изменений выделится большое количество парниковых газов. Это усилит глобальное потепление. Трудно предсказать, как поведут себя другие природные системы.

Климатологи напомнили, что климат Земли стабилизировался только 11 тысяч лет назад. Зато колебания между ледниковыми периодами и межледниковыми «оттепелями» продлились примерно миллион лет. И вот снова климатический режим Земли оказался под угрозой повторной дестабилизации.

Три природные системы планеты уже приблизились к климатической точке невозврата, еще две — ледники Гренландии и Западной Антарктики, сейчас переживают необратимые радикальные изменения.

Ранее калифорнийский астрофизик Стивен Кейн выяснил, что Марс оказывает большее влияние на климат Земли, чем ранее предполагали.