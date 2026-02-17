Ученые заметили странности на Солнце после новой вспышки

ИКИ РАН: перед затмением на Солнце зафиксировали вспышки и магнитную бурю

Ночью 17 февраля перед затмением на Солнце началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Она стала самой сильной в феврале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вообще Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут», — отметили в пресс-службе ИКИ РАН.

После произошла магнитная буря, которая длилась меньше часа. Ученые иронично предположили, что Солнце, судя по всему, «распродает последние остатки имущества».

Сегодня ожидается солнечное затмение. Полутень коснется Земли в 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, а пик затмения придется на 15:13. Но в России затмение не будет видно.

В начале января на Солнце зафиксировали исключительный всплеск активности. Группа пятен 4366, расположенная напротив Земли, выпустила 58 мощных вспышек уровней M и X. После Солнце обновило рекорд XXI века по числу мощных вспышек.