На Солнце исчезли все пятна

ИКИ РАН: на обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас не видно ни одного пятна — светило выглядит как ровный, однородный диск. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН .

Солнечные пятна — почти постоянная особенность поверхности звезды. Они возникают в зонах максимальной концентрации магнитного поля. Количество и площадь пятен отражают уровень солнечной активности.

Полностью исчезнуть они могут только при крайне низкой активности Солнца — обычно в период солнечного минимума. В предыдущий раз полностью «чистый» солнечный диск фиксировали 11 декабря 2021 года. Накануне впервые с 2024 года до нуля упал индекс вспышечной активности.

История знает длительные периоды резкого снижения числа пятен. Самый известный — минимум Маундера (1645–1715 годы), совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода в Европе и Северной Америке.

Нынешнее снижение активности вряд ли затянется. Оно произошло всего через полтора года после пика солнечного цикла.