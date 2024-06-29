01 июля 2024 00:42 Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир День астероида отметили во всем мире 30 июня 0 0 2 Фото: Pxhere Наука

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Ровно 116 лет назад над территорией бассейна реки Енисей пронесся гигантский огненный шар. Его полет закончился мощным взрывом на высоте около семи километров. Спустя 108 лет ООН учредила День астероида. Что это такое и при чем здесь Тунгусский метеорит — в материале 360.ru.

Что такое День астероида День астероида — это международная информационная кампания, цель которой заключается в оповещении людей об опасности столкновения с астероидами. Дату официально задекларировали на Генеральной Ассамблее ООН в 2016 году. Мероприятия, посвященные Дню астероида, проходят 30 июня по всему миру. Именно в этот день в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит, что привело к масштабной катастрофе в новейшей истории.

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Как принять участие в Дне астероида Официальное празднование Дня астероида проходит в Люксембурге. Там проводят космические лекции, а также фестиваль, гостями которого становятся эксперты и астронавты. Вход на мероприятия бесплатный. Те, кто живет в другой стране, могут посмотреть прямые трансляции из Люксембурга на официальном сайте Дня астероида. Еще один способ отметить это событие — подписать декларацию Дня астероида. Ее цель — увеличение количества обнаруживаемых небесных тел до 100 тысяч в год в течение 10 следующих лет. Учредители декларации составили этот документ, так как на данный момент число засекаемых астероидов, которые могут столкнуться с Землей, крайне мало. При этом более миллиона небесных тел потенциально могут врезаться в нашу планету.

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Загадка Тунгусского метеорита Тунгусский феномен — это падение метеорита около реки Подкаменная Тунгуска в Сибири. По некоторым оценкам, энергия взрыва небесного тела была в тысячу раз мощнее, чем при взрыве атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Метеорит уничтожил 80 миллионов деревьев. Десятки экспедиций искали упавший объект, но так и не нашли ни одного фрагмента и даже кратера, что породило более ста версий произошедшего. Кроме того, на месте падения среди сломанных деревьев оказались уцелевшими целые рощи. Выжженные взрывом территории стали стремительно зарастать новым лесом, превышая нормы в три раза. Никаких следов радиации на месте падения метеорита не обнаружили. Еще одним загадочным фактом стали так называемые светлые ночи 1908 года. Они наблюдались в Европе и Западной Сибири за неделю до падения болида. Последствия падения Тунгусского метеорита ощутил весь мир. После катастрофы вплоть до Атлантики фиксировали не просто светлые, но цветные сумерки, яркие серебристые облака и дневные оптические эффекты — гало и венцы вокруг солнца. Также наблюдались сильные колебания магнитного поля Земли.

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Основные версии о падении Тунгусского метеорита Метеорит Согласно классической гипотезе, 30 июня 1908 года на Землю упал железный или каменный метеорит большой массы, либо целый «рой» метеоритов. Сторонники этой версии считают, что объект полностью разрушился во время взрыва. Комета Кометная версия появилась вслед за метеоритной. Ее отличие заключается в природе вещества, которое спровоцировало взрыв. Кометы имеют неплотную структуру, ее составной частью является лед. В момент вхождения небесного тела в атмосферу Земли вещество стало стремительно разрушаться, а взрыв полностью завершил процесс. Именно поэтому следы космического объекта невозможно обнаружить на Земле.

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Корабль пришельцев Авторство этой версии принадлежит писателю-фантасту Александру Казанцеву. Он опубликовал рассказ «Взрыв», где высказал версию, что в Сибири потерпел катастрофу космический корабль инопланетян. По версии писателя, аппарат был оснащен атомным двигателем — именно он и взорвался. Фантаст вспомнил атаку на Хиросиму и подчеркнул, что устоявший после падения объекта лес похож на уцелевшие в эпицентре взрыва в Японии жилые дома. Версия Казанцева получила отклик и нашла массу сторонников, которые развили и трансформировали ее. Однако никаких вещественных подтверждений этой гипотезе нет. Эксперимент Николы Теслы Выдающийся американский физик Никола Тесла в начале XX века считался «повелителем электричества». Согласно гипотезе, 30 июня 1908 года ученый из своей лаборатории произвел энергетический сверхвзрыв в район Аляски, чтобы проверить возможности своего оборудования. Но совершенство техники якобы привело к тому, что направленная Теслой энергия ушла значительно дальше и нанесла огромные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски. Этой версии тоже не нашли подтверждений.

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Шаровая молния Первые исследователи Тунгусского феномена еще в 1908 году предположили, что причиной взрыва стала огромная шаровая молния. Природа редкого явления до сих пор до конца не изучена. Шаровая молния могла возникнуть в атмосфере Земли на фоне резких колебаний атмосферного электрического поля. Столкновение с антивеществом В 1948 году американский ученый Линкольн Ла-Пас предположил, что Тунгусский феномен объясняется столкновением вещества с антивеществом из космоса. В таком случае происходит взаимное уничтожение веществ с выделением большого количества энергии. По словам физика Бориса Константинова, в атмосферу Земли вторглась комета из антивещества. Именно поэтому невозможно найти ее обломки.

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Облако космической пыли В 1908 году французский астроном Феликс де Руа выдвинул идею, что 30 июня Земля столкнулась с облаком космической пыли. Эту версию в 1932 году поддержал академик Владимир Вернадский. Биофизик и энтузиаст изучения Тунгусского феномена Геннадий Плеханов тоже выразил мнение, что Земля пересекла межзвездное облако космической пыли. Одним из крупных конгломератов этого события стало то, что получило название «Тунгусский метеорит».

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Человечество продолжает работать над тем, чтобы останавливать потенциально опасные астероиды. Например, NASA запустило миссию под названием DART. Также предлагаются и другие решения, такие как применение гравитационного трактора, солнечной энергии или даже краски. Любой из этих способов требует до нескольких лет на подготовку, тестирование и дальнейшее развертывание.