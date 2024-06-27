«Убийца планет». Гигантский астероид приблизится к Земле 27 июня

Днем 27 июня в опасной близости от Земли пролетит астероид, который получил название «убийца планет». Представляет ли он угрозу, 360.ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Что известно об астероиде

Астероид 2011 UL21 сблизится с Землей в 23:16 по московскому времени. Объект пройдет на расстоянии 6,640 миллиона километров от голубой планеты. Для космоса это совсем немного, но в целом — довольно большое расстояние, отметил ученый.

«Размеры данного объекта — в среднем два с половиной километра. <…> У него скорость сближения с Землей значительная — порядка 25 километров в секунду. Это много», — рассказал Нароенков.

Чем грозит сближение астероида с Землей

Астероиды сближаются с Землей ежедневно и практически каждую минуту. В этом можно убедиться, если зайти на специализированный сайт НАСА. Сегодня же с планетой сблизится другой космический объект размером 17 метров, но про него никто ничего не говорит, потому что он маленький, объяснил кандидат наук.

«Данная ситуация является обыденной, обычной», — подчеркнул эксперт.

По его словам, астероид 2011 UL21 ничем не угрожает Земле.