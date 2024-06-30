«Потенциально опасный». Земля разминулась с астероидом размером с три футбольных поля

Астероид 2024 МК, размер которого в длину составляет 260 метров, пролетел мимо Земли на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров. Об этом сообщила пресс-служба международной сети оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН.
«Телескопами сети сопровождался пролет <…> крупного небесного камня группы Аполлона», — отметили авторы сообщения.
Ранее старший научный сотрудник отдела исследования солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал, что в ночь на 27 июня мимо Земли пролетит астероид 2011 UL21, который получил название «убийца планет». Его размеры в длину составляют около 2,5 километра.