Астроном Железнов рассказал, что открытие большего числа астероидов связано с улучшением качества оптических телескопов

В последние годы стали открывать больше астероидов, в том числе и опасных, но это связано не с увеличением их количества. Об этом сайту KP.RU рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Он объяснил, что это факт можно объяснить следствием наблюдательной селекции. Кроме того, растет качество и количество телескопов.

«У нас появилась сеть оптических телескопов, которые ищут околоземные астероиды. И мы стали видеть более мелкие тела», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что при это астероидов больше не стало, просто раньше человечество их не видело и не знало.