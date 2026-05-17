Рептилоиды, серые и нордики. В США рассказали о видах пришельцев, найденных после крушения НЛО New York Post: в США заявили о четырех видах пришельцев после крушения НЛО

Образ пришельца как зеленого человечка с большими глазами слишком узкий, решили в США. В историях о крушениях НЛО всплыли сразу четыре типа существ — от нордиков до рептилоидов. Кто еще может делить с нами Вселенную, разбирался 360.ru.

Существа, не похожие на землян. Кого находили ученые? История получила новый виток после публикации New York Post. Газета со ссылкой на бывшего исследователя программ ЦРУ, физика Хэла Путхоффа написала, что после падений неопознанных летающих объектов в США якобы нашли представителей сразу нескольких внеземных видов. «Люди, которые участвовали в операциях по извлечению, говорили, что существует как минимум четыре типа. Четыре отдельных типа», — заявил ученый. Путхоффу исполнилось 89 лет. Сам ученый прямого доступа к материалам не имел, но подтвердил высокое доверие к источникам, передававшим ему такую информацию.

По образу и подобию. Пришельцы, которые разрушили стереотипы

Бывший сотрудник программы AAWSAP Эрика Дэвис уточнила, что среди обнаруженных представителей чужих цивилизаций могли быть «серые», «нордики», «инсектоиды» и «рептилоиды». Все эти существа, по данным разведки, имеют гуманоидные черты: две руки и две ноги. Серые напоминают классический образ пришельцев из массовой культуры — лысые, с большими глазами. Инсектоидов описывали как гуманоидов, похожих на богомолов. Нордики и рептилоиды достигают около шести футов роста — это примерно 183 сантиметра. При этом, несмотря на внеземное происхождение, нордики внешне напомнили жителей Северной Европы. Рептилоидов, по ее версии, отличают чешуя, длинные хвосты и вертикальная походка. Обозреватели подчеркнули, что эти заявления сделали бывшие участники секретных программ, однако открытых доказательств пока никто из них не привел.

Есть ли жизнь на Марсе? О вопросах существования внеземных цивилизаций в мире заговорили не впервые. Бывший сотрудник разведки ВВС США и участник рабочей группы по неопознанным аномальным явлениям Дэвид Граш в 2023 году под присягой заявил в конгрессе, что американские власти располагают «не человеческими биологическими материалами», найденными после десятков крушений НЛО. На прошлой неделе в США опубликовали миллионы фотографий, видеозаписей и текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить сведения о внеземной жизни. Среди рассекреченных материалов оказались и документы ФБР о проверке металлических фрагментов, которые нашли в Нью-Гэмпшире летом 1947 года на фоне сообщений о «летающих дисках». По итогам экспертизы специалисты пришли к выводу, что находка оказалась обычным чугуном.