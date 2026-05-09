Сайт Пентагона с материалами об НЛО посетили почти 500 млн человек за сутки

Новый раздел на сайте Пентагона, где опубликовали рассекреченные материалы об НЛО, за сутки собрал почти 500 миллионов посещений. Об этом официальный представитель военного ведомства США Шон Парнелл сообщил в соцсети X .

«За 24 часа с момента запуска сайт получил почти 500 миллионов посещений!» — написал Парнелл.

Интерес пользователей он назвал беспрецедентным. Так же, как и уровень прозрачности, который предполагает инициатива президента США Дональда Трампа по рассекречиванию документов.

Ранее Пентагон открыл доступ к первому пакету материалов по этой теме. В него вошли более 160 файлов. Среди опубликованных данных оказались и снимки, которые сделали на поверхности Луны во время столкновения астронавтов с необъяснимыми явлениями.