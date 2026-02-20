Трамп поручит Пентагону опубликовать данные о внеземной жизни и НЛО

Пентагон займется обнародованием информации, связанной с инопланетянами и НЛО. Об этом в своей социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Тему НЛО глава государства поднял после признания американского экс-лидера Барака Обамы о существовании инопланетян. Трамп пообещал поручить министру войны США Питу Хегсету начать процесс определения и публикации материалов правительства на эту тему.

В феврале Обама в беседе с блогером Брайаном Тайлером Коэном рассказал, что верит в инопланетян, но никогда их не видел. Также экс-президент опроверг слухи о том, что военные экспериментируют над пришельцами в Зоне 51 в Неваде.

Также политик обратил внимание, что в штате нет подземных секретных сооружений. Они могут быть только в том случае, если существует «какой-то грандиозный заговор», и данные скрыли даже от президента.

Трамп назвал высказывание Обамы большой ошибкой. Он уточнил, что политик «извлек это из секретной информации».