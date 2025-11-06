Воробьев представил спортивные проекты Подмосковья на Совете при президенте
В Самаре проходит ХIII Международный форум «Россия — спортивная держава». Ключевое его событие — Совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. На нем выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он представил успешные проекты Подмосковья, сообщили в пресс-службе главы региона.
«У нас в Московской области порядка 500 спортивных объектов — это и бассейны, и ледовые катки, и универсальные залы. И вопрос в том, насколько эффективно, грамотно продумана организация их работы на муниципальном и региональном уровне», — сказал Воробьев.
Он доложил президенту, что по его поручению Московская область сделала их цифровыми — запись в спортивные секции доступна онлайн, в учреждениях работают специальные видеокамеры с ИИ.
Проект «Умный ФОК»
Один из представленных губернатором проектов стал «Умный ФОК», который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных». Он помогает оценивать загрузку залов для повышения доступности и рационального использования.
Для мониторинга используют видеокамеры — сейчас они установлены в 200 из 500 спортивных объектах. Они ведут подсчет в реальном времени и передают данные в информационную систему «Мой спорт». Она уже выводит статистику на дашборд, на котором видно, в какое время зал пустует и когда загружен.
Данные с камер, относительно бумажных отчетов, сильно разнятся. Благодаря реальной оценке в один из комплексов перевели уроки физкультуры из находящейся рядом школы.
Проект позволяет не только перераспределять нагрузку, но и оценивать необходимость строительства дополнительных спортивных объектов. Планируется оснастить камерами все спортобъекты. Ожидается, что в 2026 году ИИ будет сам рекомендовать способы повышения эффективности таких мест.
Скоро «Умный ФОК» разместят на федеральной платформе «Цифровой регион», благодаря которой подмосковный опыт смогут внедрять по всей России.
«Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы спортивный комплекс работал ритмично, то почему бы не использовать все самое удобное, умное. К тому же это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах тех сотрудников, которые работают в комплексе», — подчеркнул губернатор перед собравшимися.
Проект «Школьная лига»
Еще один презентованный проект Московской области перед президентом — «Школьная лига», который представляет собой серию соревнований среди учащихся. Реализуется инициатива в рамках государственной программы «Спорт России».
Турнир был запущен в экспериментальном режиме вместе с Минпросвещения и Минспорта РФ в Балашихе два года назад. К 2025 году проект охватил 650 школ и свыше 50 тысяч участников.
Чемпионат проводится по 4 видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы. Все состязания организовывают на территории школ. Тренерами команд выступают учителя физкультуры, а судят игры профессиональные арбитры.
В «Школьной лиге» как в профессиональной — есть церемонии жеребьевки, открытия и закрытия, регулярный чемпионат и плей-офф, матчи «Всех звезд». Команды имеют логотипы, форму, своих болельщиков. Ключевые матчи транслируются, у отличившихся спортсменов берут интервью.
Воробьев также отметил, что для ребят проводят мастер-классы с известными спортсменами. Например, амбассадорами соревнований являются Сергей Карякин, Евгений Алдонин, Роман Широков. Этот проект он предложил также тиражировать в регионы.
«Это очень интересная, эмоциональная идея, которая предполагает и привычку заниматься спортом, и повышает престиж учителя физкультуры. И, конечно, когда ребенок приглашает своих родителей на такие соревнования, вряд ли они могут не прийти, — добавил губернатор.
В пресс-службе главы региона напомнили, что это не все проекты Московской области. В их число входит серия игр «Выходи во двор», программа «Открытый стадион», спортивные секции проекта «Активное долголетие», «Добрые часы» в спорткомплексах, а также онлайн-платформа для поиска активностей «Спорт Подмосковья».