Воробьев представил спортивные проекты Подмосковья на Совете при президенте

В Самаре проходит ХIII Международный форум «Россия — спортивная держава». Ключевое его событие — Совет при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. На нем выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он представил успешные проекты Подмосковья, сообщили в пресс-службе главы региона.

«У нас в Московской области порядка 500 спортивных объектов — это и бассейны, и ледовые катки, и универсальные залы. И вопрос в том, насколько эффективно, грамотно продумана организация их работы на муниципальном и региональном уровне», — сказал Воробьев. Он доложил президенту, что по его поручению Московская область сделала их цифровыми — запись в спортивные секции доступна онлайн, в учреждениях работают специальные видеокамеры с ИИ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Проект «Умный ФОК»

Один из представленных губернатором проектов стал «Умный ФОК», который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных». Он помогает оценивать загрузку залов для повышения доступности и рационального использования. Для мониторинга используют видеокамеры — сейчас они установлены в 200 из 500 спортивных объектах. Они ведут подсчет в реальном времени и передают данные в информационную систему «Мой спорт». Она уже выводит статистику на дашборд, на котором видно, в какое время зал пустует и когда загружен. Данные с камер, относительно бумажных отчетов, сильно разнятся. Благодаря реальной оценке в один из комплексов перевели уроки физкультуры из находящейся рядом школы. Проект позволяет не только перераспределять нагрузку, но и оценивать необходимость строительства дополнительных спортивных объектов. Планируется оснастить камерами все спортобъекты. Ожидается, что в 2026 году ИИ будет сам рекомендовать способы повышения эффективности таких мест.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Скоро «Умный ФОК» разместят на федеральной платформе «Цифровой регион», благодаря которой подмосковный опыт смогут внедрять по всей России.

«Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы спортивный комплекс работал ритмично, то почему бы не использовать все самое удобное, умное. К тому же это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах тех сотрудников, которые работают в комплексе», — подчеркнул губернатор перед собравшимися. Проект «Школьная лига» Еще один презентованный проект Московской области перед президентом — «Школьная лига», который представляет собой серию соревнований среди учащихся. Реализуется инициатива в рамках государственной программы «Спорт России».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Турнир был запущен в экспериментальном режиме вместе с Минпросвещения и Минспорта РФ в Балашихе два года назад. К 2025 году проект охватил 650 школ и свыше 50 тысяч участников.

Чемпионат проводится по 4 видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы. Все состязания организовывают на территории школ. Тренерами команд выступают учителя физкультуры, а судят игры профессиональные арбитры. В «Школьной лиге» как в профессиональной — есть церемонии жеребьевки, открытия и закрытия, регулярный чемпионат и плей-офф, матчи «Всех звезд». Команды имеют логотипы, форму, своих болельщиков. Ключевые матчи транслируются, у отличившихся спортсменов берут интервью. Воробьев также отметил, что для ребят проводят мастер-классы с известными спортсменами. Например, амбассадорами соревнований являются Сергей Карякин, Евгений Алдонин, Роман Широков. Этот проект он предложил также тиражировать в регионы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Это очень интересная, эмоциональная идея, которая предполагает и привычку заниматься спортом, и повышает престиж учителя физкультуры. И, конечно, когда ребенок приглашает своих родителей на такие соревнования, вряд ли они могут не прийти, — добавил губернатор.

В пресс-службе главы региона напомнили, что это не все проекты Московской области. В их число входит серия игр «Выходи во двор», программа «Открытый стадион», спортивные секции проекта «Активное долголетие», «Добрые часы» в спорткомплексах, а также онлайн-платформа для поиска активностей «Спорт Подмосковья».