Число ДТП с мотоциклами снизилось на 3% в Подмосковье за год

В 2025 году на дорогах Московской области зарегистрировали 566 ДТП с участием мототранспорта. В Минтрансе региона сообщили, что это на 3% меньше, чем годом ранее.

В ведомстве отметили, что этой осенью увеличилось число детей и подростков, которые использовали мототехнику, что отразилось на статистике аварий. По данным ведомства, число погибших выросло на 29%, хотя количество пострадавших уменьшилось на 7%. В 566 ДТП погибли 84 человека, а 571 получил травмы. Также выявили 63 аварии с участием детей до 16 лет за рулем мототранспорта — в них погибли пять детей и 71 ребенок получил травмы.

Самым аварийным временем традиционно стало лето: с июня по август зарегистрировали 285 ДТП. В Минтрансе уточнили, что почти 70% всех происшествий приходится на столкновения. Часто аварии происходят из-за резких маневров мотоциклистов на высокой скорости в междурядье или нарушения очередности проезда.

В министерстве подчеркнули, что тем, кто еще не завершил мотосезон, рекомендуется сделать это как можно скорее, так как зимняя езда на мотоцикле опасна.