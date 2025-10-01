Парковки в Подмосковье сделали бесплатными для мотоциклов и электромобилей

На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась возможность зарегистрировать мотоцикл или электромобиль в специальном реестре и бесплатно пользоваться платными парковками. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве пояснили, что сейчас платные парковки работают в 25 городах области, всего там более пяти тысяч мест. За все время жители уже воспользовались ими свыше 800 тысяч раз.

Чтобы внести мотоцикл или электромобиль в реестр, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят в течение шести рабочих дней. После уведомления разрешение начинает действовать на год. Его номер автоматически вносится в систему, поэтому дополнительно указывать его не нужно. Когда срок закончится, процедуру придется пройти заново.

В Минтрансе подчеркнули, что разрешение не закрепляет за владельцем конкретное парковочное место — парковаться можно на любом свободном месте. Информация о платных парковках, льготах и ответы на популярные вопросы доступны на сайте Минтранса Подмосковья.