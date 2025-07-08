Встреча байкеров клуба «Ночные волки» с молодежью прошла в Дмитрове
В просветительском мероприятии приняли участие также сотрудники Госавтоинспекции и инструкторы военно-патриотического движения «Юные разведчики». Целью встречи было формирование культуры безопасного вождения у подростков, интересующихся мототехникой.
Дмитровские «Ночные волки» вместе с автоинспекторами рассказали ребятам о культуре поведения мотоциклистов на дорогах, об обязательной мотоэкипировке, безопасности движения и административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
«Мы не собираемся ничего доказывать. Мы хотим рассказать о нашей жизни, о нашем взгляде. Преемственность поколений — это наши дети. Какими их мы воспитаем, таким и будет наше будущее», — заявил президент дмитровского клуба «Ночные волки» Сергей Горшенев.
Дмитровские «Ночные волки» — это не просто мотоспорт, это братство, патриотизм и реальные дела. Более 15 лет они помогают ветеранам, детям и детским центрам. Сейчас клуб активно поддерживает бойцов СВО — регулярно отправляет гуманитарную помощь, а некоторые члены объединения сами являются участниками специальной военной операции.
Инструкторы «Юных разведчиков» провели для ребят практический мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, показав алгоритмы действий в экстренных ситуациях.
Организаторы встречи рассказали, что за шесть месяцев этого года на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции было выявлено 20 нарушителей среди несовершеннолетних. В ГАИ надеются, что благодаря таким встречам количество аварий будет сведено к минимуму.