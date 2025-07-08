Встреча байкеров клуба «Ночные волки» с молодежью прошла в Дмитрове

В просветительском мероприятии приняли участие также сотрудники Госавтоинспекции и инструкторы военно-патриотического движения «Юные разведчики». Целью встречи было формирование культуры безопасного вождения у подростков, интересующихся мототехникой.

Дмитровские «Ночные волки» вместе с автоинспекторами рассказали ребятам о культуре поведения мотоциклистов на дорогах, об обязательной мотоэкипировке, безопасности движения и административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

«Мы не собираемся ничего доказывать. Мы хотим рассказать о нашей жизни, о нашем взгляде. Преемственность поколений — это наши дети. Какими их мы воспитаем, таким и будет наше будущее», — заявил президент дмитровского клуба «Ночные волки» Сергей Горшенев.