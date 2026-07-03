Совокупный оборот промпредприятий Подмосковья вырос почти на 15% за год

Фото: Центр по сборке технологического оборудования АО "Упаковочные системы" открыли в Лобне / Медиасток.рф

В первую пятницу июля в Московской области традиционно отмечают День работника промышленности. Сегодня в отрасли заняты более 650 тысяч жителей региона, а сам промышленный комплекс остается одной из ключевых опор экономики Подмосковья.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе работают около 1,5 тысячи крупных предприятий, которые продолжают демонстрировать устойчивое развитие.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Московской области составил 106,4% по сравнению с предыдущим годом, что значительно выше среднероссийских показателей.

По словам парламентария, наиболее высокие темпы роста зафиксировали в машиностроении, металлургии, производстве электрооборудования, мебели и пластмассовых изделий. Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться в том числе благодаря государственной программе «Предпринимательство Подмосковья», бюджет которой за последние пять лет увеличился более чем втрое.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 7,6 триллиона рублей, что на 14,6% больше показателя годом ранее.

Игорь Брынцалов также отметил, что в регионе активно развивают проекты в сфере искусственного интеллекта, поддерживают малые технологические компании и внедряют роботизированные решения на производствах. Для предприятий, инвестирующих в промышленную роботизацию, в Подмосковье действуют налоговые льготы.

Начиная с текущего года ставка этого налога для проектов с минимальным объемом инвестиций в роботов в размере 50 миллионов рублей будет 0%. Льгота введена на три года.

В Московской области также действует широкий комплекс мер поддержки промышленности. Предприятия могут получить субсидии на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, модернизацию производств и приобретение оборудования в лизинг.

Кроме того, инвесторам доступны налоговый вычет и размещение производств в особых экономических зонах региона, где созданы специальные условия для ведения бизнеса.

Сегодня в Подмосковье работают шесть таких площадок: «Дубна», «Исток», «Максимиха», «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Большой Серпухов».

Также Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области помогает подобрать земельные участки и готовые производственные помещения для реализации новых проектов. Сделать это можно самостоятельно на инвестиционном портале.