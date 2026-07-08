08 июля 2026 20:18 Секреты счастья. В Подмосковье отметили День семьи, любви и верности 0 0 0 Подмосковье

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«Единая Россия»

В День семьи, любви и верности в Орехово-Зуеве чествовали юбиляров семейной жизни. В Луховицах организовали флористическую фотосессию, а в истринском лесопарке «Соколиная гора» — концертную программу. В Реутове председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов встретился с семейными парами.

«Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник. Он приурочен к памяти святых Петра и Февронии, чье житие является ярчайшим примером взаимопонимания, смирения и уважения. Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чей супружеский путь вызывает искреннее восхищение», — обратился к собравшимся Игорь Брынцалов. Рабиновы Геннадий и Валентина рассказали, что отметили 63-летие совместной жизни. Сегодня супруги вместе посещают клуб «Активное долголетие», увлекаются спортом. Семеновы Василий и Галина — в браке уже 62 года, состоят в активе Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Один из их внуков — Иван — окончил Медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге и с сентября 2023 года выполняет врачебный долг в зоне специальной военной операции. «От всей души желаю вам беречь друг друга и ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и уют, а любовь согревает ваши сердца! С праздником!» — сказал Брынцалов.

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В честь праздника в Луховицах на Бастановой горе, отремонтированнойпо народной программе «Единой России», прошла флористическая фотосессия с символом праздника — ромашкой. Для детей был организован мастер- класс по росписи книжных закладок. Гости праздника смогли не только сделать красивые фото на фоне Оки, но и стать участниками церемонии чествования семейных юбиляров и награждения медалью «За любовь и верность». Также здесь отметили приемные семьи — родителей детей с ОВЗ и многодетные пары, воспитывающие пятерых и более детей.

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В Орехово-Зуеве в новом лесопарке «Стрелки», благоустроенном по народной программе партии, провели символическую церемонию для юбиляров семейной жизни: 15 семейных пар вновь произнесли клятвы любви и верности и вспомнили самые важные моменты совместной жизни. Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Эдуард Живцов поздравил пары и вручил медали «За любовь и верность». «В нашем округе стало доброй традицией — чествовать юбиляров, проживших вместе более 50 лет. Сейчас в городе уже более 200 таких пар. Они — пример для подражания. Уверен, что их дети и внуки ими гордятся», — отметил Эдуард Живцов.

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Секретом своего семейного счастья поделилась семья Гусевых — Татьяна и Николай.

«50 лет мы вместе. И держится наша семья именно на взаимопонимании, уважении и согласии. Молодым семьям можем посоветовать только одно — какие бы ни были у вас разногласия, просто отпускайте это. Не копите злобу друг на друга. Тогда и будет мир в семье», — подчеркнули они. На концерт в истринском лесопарке «Соколиная гора» собралось более 300 человек — молодогвардейцы вручили всем супругам букеты ромашек. Медалями «За любовь и верность» наградили семьи Рыцаревых, Мишаковых, Шарниных и Рыжковых. В Подмосковье в честь Дня семьи, любви и верности подготовили особые мероприятия для жителей и гостей региона. О программе 8 июля рассказал губернатор Андрей Воробьев.