В Подмосковье в честь Дня семьи, любви и верности подготовили особые мероприятия для жителей и гостей региона. О программе 8 июля рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что крепкая семья — главная опора каждого человека и основа общества, а также пожелал жителям мира, взаимопонимания, домашнего уюта и благополучия.

«Особые слова благодарности — многодетным семьям, которые воспитывают детей с любовью и терпением, семьям наших героев — участников СВО, чьи близкие защищают Родину, и семьям, которые взяли на воспитание приемных детей. Вы дарите им любовь и заботу, и это бесценно. Мы всегда рядом и готовы помочь», — отметил Андрей Воробьев.