Игры, концерты и мастер-классы. Воробьев — о программе ко Дню семьи, любви и верности в парках Подмосковья
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности
В Подмосковье в честь Дня семьи, любви и верности подготовили особые мероприятия для жителей и гостей региона. О программе 8 июля рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что крепкая семья — главная опора каждого человека и основа общества, а также пожелал жителям мира, взаимопонимания, домашнего уюта и благополучия.
«Особые слова благодарности — многодетным семьям, которые воспитывают детей с любовью и терпением, семьям наших героев — участников СВО, чьи близкие защищают Родину, и семьям, которые взяли на воспитание приемных детей. Вы дарите им любовь и заботу, и это бесценно. Мы всегда рядом и готовы помочь», — отметил Андрей Воробьев.
В честь праздника в парках Московской области проходит общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк». Для посетителей подготовили выступления, спортивные активности, игры и другие развлекательные программы.
Так, 8 июля в парке «Елочки» в Домодедове для гостей организуют мастер-классы, парад семей и праздничный концерт.
Основная часть мероприятий состоится 11 июля. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве пройдут семейный пикник, выставки, концерт, тематический квест и творческие мастер-классы.
В Центральном парке Лобни состоятся торжественная свадебная церемония, парад семей, концерт, интерактивная программа, открытая тренировка по самбо и развлекательные мероприятия для детей.
В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне гостей ждут танцевальные и творческие мастер-классы, концерт, литературная викторина и дискотека, а в парке имени Ю. А. Гагарина в Шатуре пройдут семейные эстафеты, игровые программы, мастер-классы и концерт.
Это лишь часть праздничной программы, подготовленной ко Дню семьи, любви и верности. С полной афишей можно ознакомиться по ссылке.