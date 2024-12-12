QR-коды для помощи при буллинге появятся в школах Подмосковья — Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья: в школах появятся QR-коды для помощи при буллинге

После того как ровесницы избили ученицу до потери сознания в школе в Котельниках, это дело стало уголовным. В Следственном комитете установили личности нападавших. Пострадавшую девочку навестил в больнице губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Буллинг или травля — абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о травле», — сказал он.

Между школьницей и ее сверстницами не было личного конфликта. Они обманом вывели девочку с урока 9 декабря и избили в туалете, удары привели к сотрясению мозга и внутричерепным травмам. Все засняли на камеру мобильного телефона.

«Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки мы переведем на домашнее обучение, вторую — в другие школы», — добавил Андрей Воробьев.

Девочки-подростки, которых преднамеренно вовлекли в конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей, сказал губернатор.

«Ксюша, пострадавшая от сверстниц в школе, сейчас — в Детском клиническом центре Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным», — добавил глава Подмосковья.