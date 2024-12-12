В Котельниках установили личности всех участниц жестокого избиения школьницы

В Котельниках установили личности школьниц, которые жестоко избили одноклассницу в туалете. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«Личности всех участниц конфликта установлены, ведется проверка правоохранительными органами. Пострадавшая девушка сейчас находится в детском центре Рошаля», — уточнили в министерстве.

ГСУ СК по Подмосковью возбудил уголовное дело по факту случившегося.

«Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал», — заявили в СК.

Несколько девочек напали на сверстницу в туалете школы № 2 в Котельниках накануне. Они избили одноклассницу до потери сознания. Мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

При этом обидчицы до сих пор угрожают ребенку и пишут ей гневные сообщения, возмутилась Нина. По ее словам, школьница оказалась не единственной жертвой — подростки избили другую девочку и заставили ее раздеться на улице.