Этих девочек боится вся школа. Подробности жестокого избиения ученицы в Котельниках

Сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете в Котельниках. Как рассказала в беседе с 360.ru мама пострадавшей Нина, у ее дочери сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

«В данный момент она в больнице, в неврологии на обследовании», — сказала женщина о состоянии дочери.

Жестокое хобби

По словам матери, обидчицы до сих пор продолжают угрожать ее ребенку, написывая гневные сообщения. При этом нападавшие держат в страхе всю школу, и дочь Нины — не единственная жертва девочек-подростков, а избиение школьниц — их «ужасное хобби».

«Они избили еще и другую девочку, заставили ее раздеться на улице, просить прощения, на коленях стоять», — сообщила Нина.

Открытого конфликта, по словам собеседницы 360.ru, у ее дочери с нападавшими не было.

«У них все время какие-то интриги были, они не были ее друзьями. Но они общаются в общих чатах, а этих девочек все боятся. Мне сказали сегодня в отделении полиции, что эти девочки пришли год назад в школу, и с того момента школа содрогается», — пояснила она.

На учете по делам несовершеннолетних девочки-подростки состоят третий год.

«Я хочу, чтобы просто это остановилось. Не знаю, справлюсь ли. Сегодня звонили уже из vинистерства образования, из Следственного комитета. То есть, я чувствую, дело будет резонансное», — призналась Нина.