Этих девочек боится вся школа. Подробности жестокого избиения ученицы в Котельниках
Мать избитой девочки в Котельниках: напавшие подростки держат в страхе всю школу
Сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете в Котельниках. Как рассказала в беседе с 360.ru мама пострадавшей Нина, у ее дочери сотрясение мозга и внутричерепные травмы.
«В данный момент она в больнице, в неврологии на обследовании», — сказала женщина о состоянии дочери.
Жестокое хобби
По словам матери, обидчицы до сих пор продолжают угрожать ее ребенку, написывая гневные сообщения. При этом нападавшие держат в страхе всю школу, и дочь Нины — не единственная жертва девочек-подростков, а избиение школьниц — их «ужасное хобби».
«Они избили еще и другую девочку, заставили ее раздеться на улице, просить прощения, на коленях стоять», — сообщила Нина.
Открытого конфликта, по словам собеседницы 360.ru, у ее дочери с нападавшими не было.
«У них все время какие-то интриги были, они не были ее друзьями. Но они общаются в общих чатах, а этих девочек все боятся. Мне сказали сегодня в отделении полиции, что эти девочки пришли год назад в школу, и с того момента школа содрогается», — пояснила она.
На учете по делам несовершеннолетних девочки-подростки состоят третий год.
«Я хочу, чтобы просто это остановилось. Не знаю, справлюсь ли. Сегодня звонили уже из vинистерства образования, из Следственного комитета. То есть, я чувствую, дело будет резонансное», — призналась Нина.
Что произошло с дочерью Нины
В туалете школы № 2 в Котельниках несколько девочек избили дочь Нины до потери сознания. Мать пострадавшей рассказала, что напавшие попросили учительницу отпустить девочку во время урока, сказав, что якобы хотят преподнести сверстнице подарок в честь дня рождения.
Подростки заманили девочку в туалет и начали избивать ее. Пострадавшая потеряла сознание, когда она пришла в себя, одна из девочек отвела ее в медпункт.
«Дочь мне ничего не рассказывала, якобы она просто потеряла сознание», — отметила Нина.
Затем в одном из чатов в Telegram-канале появился ролик с избиением девочки. По словам матери подростка, в этом чате состоят директор школы, учителя. Они видели ролик и просто удалили его.
«Директор все почистила, убрала это видео», — сказала мать.
Сначала Нина ни о чем не догадывалась, но на следующий день после драки дочери стало плохо: началось головокружение и тошнота. Нина вызвала скорую, девочку госпитализировали.
«Сегодня я сходила в отделение полиции, написала заявление», — добавила она.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на ситуацию.
«Направим обращение прокурору Московской области и в Следственный комитет», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в одной из школ Вологды девочка избила одноклассницу в туалете. Конфликт между подростками начался во время переписки в социальных сетях.