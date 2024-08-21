Сегодня 17:58 «Лучшая медицинская помощь бесплатно». Путин и Воробьев открыли главный детский медцентр Подмосковья Путин, Воробьев и Рошаль открыли главный детский медцентр Подмосковья 0 0 0 Подмосковье

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Андрей Воробьев

Владимир Путин

Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске стал ключевым по своему профилю в Подмосковье. Он будет координировать все звенья помощи юным пациентам, вертолетная площадка на крыше позволит оперативно транспортировать их. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр, чьим именем назвали учреждение.

Новый центр стал флагманским — лучшим по детскому профилю в Московской области. Каждый год там смогут лечить по ОМС около 15 тысяч детей со всей России. Врачи будут готовы проводить до 50 операций в сутки.

«Очень важный день: глава государства приехал на открытие нашей новой областной больницы — Детского клинического центра имени Рошаля. Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект», — сказал Андрей Воробьев. Глава Подмосковья подчеркнул, что здесь собрали команду лучших специалистов со всей страны, а больницу оснастили по последнему слову техники.

Дети всей России смогут получать там лучшую медицинскую помощь бесплатно. <...> Спасибо всем, кто принял участие в создании центра. Андрей Воробьев

В каждой палате предусмотрено проживание с мамой, рассказала на встрече с президентом Татьяна Шаповаленко — главный врач Детского клинического центра имени Рошаля.

«И мы не делаем никаких ограничений, Владимир Владимирович. Мы считаем, что, чтобы ребенок был спокоен, в любом возрасте с ним может быть мама», — сказала она. Татьяна Шаповаленко подчеркнула, что весь седьмой этаж занимает отделение реанимации, а восьмой этаж —оперблок.

Мы замыкаем полный цикл медицинской помощи — от амбулаторного приема и до реабилитации после лечения. Татьяна Шаповаленко

Большой корпус будет встречать амбулаторных пациентов. Также там находятся два отделения медицинской реабилитации. «И все стационарные отделения — очень красивые. А это, вы знаете, очень важно. Мы вот ходим по палатам, и правда... Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное, мы действительно сами радуемся тому, как у нас все красиво и хорошо», — подытожила Татьяна Шаповаленко.

В современном центре собраны все направления детской медицины — 28 профилей помощи. В команде работают более 500 ведущих специалистов по педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и не только. Они приехали из разных уголков Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Астрахани, Ульяновской, Воронежской областей и других городов. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».