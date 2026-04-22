Профессии будущего и опытные наставники. Как устроены современные колледжи в Подмосковье? Семь подмосковных колледжей вошли в топ всероссийского рейтинга трудоустройства

Подмосковье

Вузы

Рейтинги

Работа

Зарплаты

Заводы

Студенты

Образование

Более 90% выпускников подмосковных колледжей трудоустраиваются по специальности. Благодаря переоснащению учреждений и партнерству с ведущими предприятиями ребята осваивают профессии в современных мастерских и лабораториях, которые приближены к реальным рабочим условиям. Колледжи и техникумы выбирают 60% выпускников девятых классов. О том, как система среднего профессионального образования устроена в Подмосковье, — в нашем материале.

Всего в Подмосковье 118 колледже йи техникумов, которые готовят специалистов по 210 направлениям. У них более 3,2 тысячти партнеров-работодателей, и это количество постоянно растет. Проект «Профессионалитет» В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе российских колледжей открывают образовательные кластеры в партнерстве с крупными предприятиями. Современные мастерские, передовое оборудование и компетентные преподаватели дают возможность ребятам осваивать профессии еще эффективнее. Всего в Подмосковье работают 17 кластеров, которые объединяют 36 колледжей и техникумов, два вуза, 118 предприятий и организаций. Такая совместная работа позволяет подготовить высококвалифицированные кадры.

Студенты могут не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике под руководством опытных наставников. Так, на базе «Энергии» в Реутове открыт кластер «Машиностроение», в Сергиево-Посадском колледже — «Металлургия», а в Раменском — «Радиоэлектроника». В Подмосковье также организовано обучение по направлениям «Туризм и сфера услуг», «Педагогика», «Правоохранительная сфера» и другие. Каждое из них курирует передовой завод или производство.

Один из кластеров по направлению «Топливно-энергетический комплекс» работает в Щелковском колледже. Модернизация колледжей и техникумов За последние годы в Подмосковье привели в порядок десятки образовательных учреждений, включая техникумы и колледжи. В них не просто проводят косметический ремонт, но и создают современные пространства для развития профессиональных навыков. «Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Отдельное внимание при ремонте уделяют созданию мастерских и лабораторий по разным профессиям. В них ребята изучают программирование, учатся сварке, робототехнике и многому другому. Всего в этом году в регионе планируют обновить 12 учреждений, включая Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», Можайский техникум, Мытищинский колледж, Орехово-Зуевский техникум, колледжи «Подмосковье» в Химках. Карьерные перспективы В этом году в России вновь опубликовали рейтинг колледжей и техникумов по количеству трудоустроенных выпускников. В топ лучших вошли семь подмосковных учреждений.

Важно, что по истечении двух лет после окончания колледжей 90% наших выпускников трудоустроены. Андрей Воробьев

В течение двух лет после выпуска 90% молодых людей находят работу по специальности. При этом они получают высокую конкурентноспособную зарплату. Лидерами в Подмосковье стали Ногинский, Ожерельевский железнодорожный, Губернский, областной политехнический, Звенигородский финансово-экономический колледжи, а также училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде и государственное училище олимпийского резерва. «Будем стараться и дальше создавать все условия, чтобы ребята получали качественное образование, могли найти себя в жизни и профессии», — отметил Андрей Воробьев.