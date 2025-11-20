Сегодня 14:35 Передовое оборудование для эффективной учебы. Андрей Воробьев — о модернизации колледжей Подмосковья Андрей Воробьев: еще 9 колледжей модернизируют в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Андрей Воробьев

Студенты

Ремонтные работы

Образование

Масштабная программа по модернизации учебных заведений продолжается в Подмосковье. По ней в регионе обновляют школы, детские сады, колледжи и техникумы. Всего в Московской области 37 организаций среднего профессионального образования. Девять из них начали обновлять в этом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Шесть из 10 школьников Подмосковья, завершающих обучение в девятом классе, поступают в колледжи и техникумы. Сейчас среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов. Треть из них поступили в этом году. «Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — отметил губернатор. Ремонт уже завершили в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени Бондаренко. Это одно из самых старых учебных заведений города. Там обновили мастерские и установили современное оборудование. Учреждение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и готовит кадры для предприятий Подмосковья.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Капитальный ремонт также завершается в техникуме имени Королева в Пушкино. Там обновили фасад, коммуникации, полы, потолки, окна и двери. А уже в начале 2026 года откроют свои двери учебные заведения в Жуковском, Электростали, Волоколамске и Наро-Фоминске.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, в Подмосковье модернизируют 41 учебную лабораторию и мастерскую. В них студенты изучают программирование и получают навыки в сфере IT. Губернатор напомнил, что современные образовательные программы уделяют особое внимание практическим навыкам. На такие занятия приходится около 70% всего учебного процесса. «Все мастерские будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на производствах. Это позволит ребятам получать навыки, которые они смогут сразу применить, когда придут работать на предприятия», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Ремонта также ждет 21 мастерская по рабочим профессиям, где ребята учатся на сварщиков, слесарей, электромонтажников и других специалистов. Там установят новые токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры и сварочные ячейки. Так, в автомобильно-дорожном колледже в Бронницах новый облик уже получила мастерская по техобслуживанию и ремонту двигателей, где установили лазерную установку, окрасочно-сушильную камеру и другую технику. А IT-лабораторию учреждения оснастили 26 мощными компьютерами и собственным сервером. Мастерские также модернизировали в колледже «Московия». Одна из них — по использованию БПЛА — оснащена VR-тренажером и трассой для полетов.