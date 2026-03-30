Лучшие карьерные перспективы. В Подмосковье опубликовали рейтинг колледжей по трудоустройству выпускников

Рейтинг колледжей по перспективам трудоустройства опубликовали в Подмосковье. Занятость выпускников учебных заведений превысила 90%. Это лидирующий показатель в стране, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«У нас в Подмосковье больше половины выпускников девятых классов после школы поступают в колледжи и техникумы, чтобы получить прикладные, востребованные специальности. Подготовка кадров для ключевых отраслей экономики, медицины, образования — одна из важнейших задач, которые ставит перед нами президент», — сказал Воробьев.

Оценку проводили для 24 приоритетных отраслей экономики, включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную и химическую промышленность, радиоэлектронику и робототехнику, медицину, сельское хозяйство и другие направления.

Рейтинги публикуют на интернет-портале «Работа России» по поручению президента в рамках нацпроекта «Кадры». Он помогает абитуриентам объективно оценивать перспективы на рынке труда.

Колледжи оценивали по двум показателям: трудоустройство и медианную заработную плату на второй год после выпуска.

«Мы в Подмосковье активно участвуем в федеральном проекте „Профессионалитет“, модернизируем колледжи, оснащаем их современным оборудованием, привлекаем опытных преподавателей. В процессе обучения ребята могут проходить практику на предприятиях-партнерах. А потом — остаться там работать», — добавил губернатор.