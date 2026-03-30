Лучшие карьерные перспективы. В Подмосковье опубликовали рейтинг колледжей по трудоустройству выпускников
Топ колледжей по трудоустройству выпускников опубликовали в Подмосковье
Рейтинг колледжей по перспективам трудоустройства опубликовали в Подмосковье. Занятость выпускников учебных заведений превысила 90%. Это лидирующий показатель в стране, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Оценку проводили для 24 приоритетных отраслей экономики, включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную и химическую промышленность, радиоэлектронику и робототехнику, медицину, сельское хозяйство и другие направления.
«У нас в Подмосковье больше половины выпускников девятых классов после школы поступают в колледжи и техникумы, чтобы получить прикладные, востребованные специальности. Подготовка кадров для ключевых отраслей экономики, медицины, образования — одна из важнейших задач, которые ставит перед нами президент», — сказал Воробьев.
Рейтинги публикуют на интернет-портале «Работа России» по поручению президента в рамках нацпроекта «Кадры». Он помогает абитуриентам объективно оценивать перспективы на рынке труда.
Колледжи оценивали по двум показателям: трудоустройство и медианную заработную плату на второй год после выпуска.
«Мы в Подмосковье активно участвуем в федеральном проекте „Профессионалитет“, модернизируем колледжи, оснащаем их современным оборудованием, привлекаем опытных преподавателей. В процессе обучения ребята могут проходить практику на предприятиях-партнерах. А потом — остаться там работать», — добавил губернатор.
Лидерами рейтинга стали:
- Ногинский колледж — в сфере «Средства массовой информации и коммуникационные технологии»;
- Ожерельевский железнодорожный колледж — в сфере «Железнодорожный транспорт»;
- Губернский колледж в Серпухове — в сфере «Индустрия робототехники»;
- Московский областной политехнический колледж Электростали — в сфере «Атомная отрасль»;
- Звенигородский финансово-экономический колледж в Одинцове — в категории «Туризм и сфера услуг»;
- Училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде и Государственное училище олимпийского резерва Щелкове заняли — в сфере «Физическая культура и спорт».
Еще несколько образовательных учреждений вошли в число лидеров в своей категории:
- Авиационный техникум им. В. А. Казакова в Жуковском — второе место в сфере «Машиностроение»;
- Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт — второе место в сфере «Сельское хозяйство»;
- Училище олимпийского резерва № 3 в Химках — второе в категории «Физическая культура и спорт»;
- Филиал «Ракетно-космическая техника» Московского Авиационного Института в Химках — третий в сфере «Машиностроение»;
- Физико-технический колледж в Долгопрудном — третье место в сфере «Информационные технологии».
«Будем стараться и дальше создавать все условия, чтобы ребята получали качественное образование, могли найти себя в жизни и профессии», — отметил Воробьев.