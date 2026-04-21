Большие перспективы для рабочих профессий. Воробьев — о новом образовательном кластере в Щелковском колледже

Большая часть выпускников Щелковского колледжа трудоустраивается по специальности сразу после завершения учебы. В этом году учреждение отметит 90-летие. Со студентами и педагогами пообщался губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил, что регион уделяет большое внимание обновлению образовательных учреждений.

В состав Щелковского колледжа входит девять филиалов. Сейчас по 62 направлениям подготовки обучаются почти пять тысяч студентов. Часть из них станет газовщиками, часть — строителями, энергетиками, логистами и программистами. «У нас в Подмосковье большая программа модернизации колледжей. Наша задача — оснастить их всем самым современным. Например, сюда, в Щелковский колледж, предприятия отправляют на повышение квалификации даже своих сотрудников, чтобы те могли приобрести дополнительные навыки, совершенствоваться», — отметил Воробьев.

В 2024 году в одном из подразделений колледжа прошел капитальный ремонт, после которого там начали развивать образовательный кластер по направлению «Топливно-энергетический комплекс» в рамках программы «Профессионалитет». Совместно с Мособлгазом и Мособлэнерго в Щелковском колледже создали восемь профильных лабораторий и учебный полигон, где ребята учатся обслуживать подстанции и сети. Они занимаются на 3D-тренажерах и оборудовании для монтажа высоковольтных муфт. Практику студенты проходят на предприятиях.

В прошлом году на направление ТЭК поступили более 700 человек.

Мы каждый год стараемся обновлять заметное количество колледжей. И речь идет не только про ремонт, но и про оборудование — это ключевое. Но к оборудованию всегда нужен наставник, который научит, объяснит нюансы. Поэтому важен комплексный подход. Андрей Воробьев

Партнерами колледжа стали разные крупные предприятия, в числе которых НПО «Исток имени Шохина», «Щелково Агрохим», Мособлпожспас и другие. Более 400 человек работают параллельно с учебой. «Мы сделали учебный полигон: восемь зон — рабочие места для студентов, приближенные к тем, которые есть на предприятиях-партнерах: Мособлэнерго, Мособлгаз, „Майский чай“, „Российско-бакалейная компания“, а также других предприятиях малого и среднего бизнеса. Они берут ребят на практику уже со второго-третьего курса, и практически 60-70% выпускников трудоустроены туда», — рассказала и. о. директора колледжа Юлия Джикия.

Каждый год в колледже проводят чемпионат профмастерства. В этом году в нем участвовали ребята из восьми регионов России. Всего за пять лет в Подмосковье по президентской программе отремонтировали 19 колледжей, открыли более 70 лабораторий и мастерских. В этом году обновят еще 11 учреждений, включая Авиационный техникум имени Казакова в Жуковском, Воскресенский колледж и Губернский колледж в Протвине.