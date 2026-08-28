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    «Поликлиника начала принимать пациентов». Воробьев — о медкомплексе в Королеве

    Сергей Шешин
    Фото: Сергей Шешин/Пресс-служба губернатора Московской области

    Новая многопрофильная поликлиника на улице Циолковского в Королеве, строительство которой велось с 2024 года, открылась. В штат войдут 170 медиков, каждая смена рассчитана на прием до тысячи человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с сотрудниками и первыми пациентами.

    Открытие поликлиники в Королеве

    «Я присутствовал и при закладке первого камня, и потом мы регулярно контролировали весь ход строительства. И вот все состоялось — поликлиника начала принимать пациентов», — сказал он.

    Воробьев напомнил, что жители Королева очень ждали открытия поликлиники. С просьбой построить новое здание выступила заслуженный врач России Наталья Смирнова.

    Сергей Шешин
    Фото: Сергей Шешин/Пресс-служба губернатора Московской области

    «Открытие такой современной поликлиники — безусловный плюс для округа. Отрадно видеть, что сюда осознанно переезжают работать молодые специалисты из других муниципалитетов Подмосковья и других регионов», — заявил присутствовавший на встрече депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков.

    Одна из самых больших комплексных поликлиник Подмосковья

    Строительство многопрофильного медицинского комплекса на улице Циолковского началось в 2024 году, губернатор Подмосковья принял участие в закладке первого камня в марте. Ровно через два года готовность составляла уже более 80%, завершался монтаж инженерных сетей. В июне здание подключили к электросетям, а в августе поставили на кадастр.

    Интересно

    Проект реализован в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

    Поликлиника вошла в состав городской больницы № 1, к ней прикреплены около 60 тысяч жителей Королева. Здание многоуровневое от двух до пяти этажей.

    Пресс-служба администрации Королева
    Фото: Пресс-служба администрации Королева

    На площади около 18 тысяч квадратных метров обустроены отделения терапии, хирургии, педиатрии, дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи. Входы раздельные — для взрослых, детей, фильтр-боксы и травматология.

    Меры поддержки врачей в Подмосковье

    Каждую смену медучреждение сможет принимать до тысячи пациентов. В штат поликлиники войдут 170 человек. Главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский сообщил, что пока коллектив укомплектован на 87%. К работе приступили пять молодых врачей.

    Пресс-служба администрации Королева
    Фото: Пресс-служба администрации Королева

    «Я родилась в Псковской области, училась в Санкт-Петербурге, а в Подмосковье приехала вслед за мужем-военнослужащим, которого направили служить в Щелково. Местом работы я выбрала Королев», — рассказала участковый педиатр Диана Яковлева.

    Как и другие доктора, она сможет воспользоваться региональными мерами поддержки. Среди них компенсация аренды жилья, программа «Приведи друга» и соципотека.