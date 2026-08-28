Сегодня 21:49 «Поликлиника начала принимать пациентов». Воробьев — о медкомплексе в Королеве Фото: Сергей Шешин / Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Новая многопрофильная поликлиника на улице Циолковского в Королеве, строительство которой велось с 2024 года, открылась. В штат войдут 170 медиков, каждая смена рассчитана на прием до тысячи человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с сотрудниками и первыми пациентами.

Открытие поликлиники в Королеве «Я присутствовал и при закладке первого камня, и потом мы регулярно контролировали весь ход строительства. И вот все состоялось — поликлиника начала принимать пациентов», — сказал он. Воробьев напомнил, что жители Королева очень ждали открытия поликлиники. С просьбой построить новое здание выступила заслуженный врач России Наталья Смирнова.

Фото: Сергей Шешин / Пресс-служба губернатора Московской области

«Открытие такой современной поликлиники — безусловный плюс для округа. Отрадно видеть, что сюда осознанно переезжают работать молодые специалисты из других муниципалитетов Подмосковья и других регионов», — заявил присутствовавший на встрече депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков. Одна из самых больших комплексных поликлиник Подмосковья Строительство многопрофильного медицинского комплекса на улице Циолковского началось в 2024 году, губернатор Подмосковья принял участие в закладке первого камня в марте. Ровно через два года готовность составляла уже более 80%, завершался монтаж инженерных сетей. В июне здание подключили к электросетям, а в августе поставили на кадастр.

Интересно Проект реализован в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Поликлиника вошла в состав городской больницы № 1, к ней прикреплены около 60 тысяч жителей Королева. Здание многоуровневое от двух до пяти этажей.

Фото: Пресс-служба администрации Королева

На площади около 18 тысяч квадратных метров обустроены отделения терапии, хирургии, педиатрии, дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи. Входы раздельные — для взрослых, детей, фильтр-боксы и травматология. Меры поддержки врачей в Подмосковье Каждую смену медучреждение сможет принимать до тысячи пациентов. В штат поликлиники войдут 170 человек. Главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский сообщил, что пока коллектив укомплектован на 87%. К работе приступили пять молодых врачей.

Фото: Пресс-служба администрации Королева