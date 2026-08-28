Андрей Воробьев посетил новую комплексную поликлинику в Королеве

Одна из самых больших в Подмосковье комплексных поликлиник открылась в Королеве. Она построена при поддержке президента России Владимира Путина и рассчитана на прием до тысячи человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

«Это современный медицинский комплекс в самом центре города, которого очень ждали жители. Он оснащен новейшим оборудованием, здесь предусмотрен и дневной стационар. Нам было принципиально важно запустить этот объект», — сказал глава региона.

Первый камень в основание будущей поликлиники на улице Циолковского с участием Воробьева был заложен в марте 2024 года. Строительство длилось больше двух лет.

Теперь жители Королева могут получать первичную медицинскую помощь в большом многопрофильном центре, обеспеченном современным оборудованием для проведения магнитно-резонансной и компьютерной томографии, рентгена, флюорографии, маммографии, ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопии и реабилитации.