Новую поликлинику для взрослых и детей в Королеве достроят в этом году

Комплексную поликлинику для детей и взрослых продолжают строить на улице Циолковского в Королеве. Работы уже вышли на финишную прямую. Учреждение рассчитано на тысячу посещений в смену. Сейчас в здании ведут чистовую отделку и обустройство коммуникаций.

Поликлинику строят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство началось в прошлом марте, а сейчас готовность объекта превышает 80%. Уже на следующей неделе там начнут расставлять оборудование. На площадке трудятся более 300 человек.

«На данный момент завершается монтаж инженерных сетей — тепло — 90%, водопровод и канализация — 86%, слабые токи — 70%, ведутся электромонтажные работы, установка дверей, чистовая отделка помещений. В строящуюся поликлинику ведется поставка медицинского оборудования и мебели. Для удобства посетителей в новой поликлинике будет установлено восемь лифтов», —сказал глава Минстроя Подмосковья Александр Туровский.

Поликлиника сможет принимать 600 взрослых и 300 детей. В учреждении обустроят отделения неотложной помощи, терапии, хирургии, физиотерапии и другие. Также будут работать дневные стационары. Поликлинику оснастят КТ, МРТ, маммографом и другой аппаратурой.

Строительство завершат до конца года.