Свыше 600 медиков оформили выплаты на аренду жилья в Подмосковье

В Московской области действуют меры поддержки для сотрудников социальной сферы, среди которых наиболее востребована ежемесячная денежная выплата на аренду жилья.

«Забота о тех, кто ежедневно помогает людям, находящимся в трудной ситуации, — важная работа. Компенсация аренды жилья стала самой востребованной поддержкой, которую получают 612 специалистов», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Выплаты предназначены для специалистов наиболее востребованных профессий, не имеющих собственного жилья в Московской области. Размер компенсации зависит от удаленности городского округа и составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Для семей, где оба супруга работают в учреждениях соцобслуживания, сумма выплаты увеличивается до 30–45 тысяч рублей.

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал государственных услуг.

Кроме того, в регионе действует проект «Приведи друга», который предусматривает вознаграждение для сотрудников, рекомендующих знакомых на востребованные вакансии. За рекомендацию врача выплачивается 40 тысяч рублей, а за рекомендацию логопеда, психолога или помощника по уходу — 20 тысяч рублей.

Также внимание уделяется поддержке выпускников, трудоустраивающихся в социальную сферу. С 2024 года им предусмотрены две ежегодные единовременные выплаты: 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей по окончании второго года.