Обновленное футбольное поле открыли на стадионе «Москвич» в Лобне

3 ноября глава муниципалитета Анна Кротова дала старт матчам на новом покрытии. В честь этого события она вручила спортсменам переносные ворота и лично забила несколько символичных голов, пожелав юным футболистам ярких побед.

В мероприятии также приняли участие депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков и председатель городского Совета депутатов Владимир Букин.

Приглашенный гость — легендарный полузащитник Андрей Каряка вместе с воспитанниками отделения футбола спортивной школы «Академия спорта» вышел на газон, оценил качество нового поля и вдохновил юных спортсменов личным примером.

«Теперь у вас есть все условия, поэтому трудитесь на тренировках и добивайтесь самых высоких спортивных результатов», — отметил спортсмен.

На стадионе «Москвич» футболом и легкой атлетикой занимаются более 350 детей из спортивной школы «Академия спорта». Здесь тренируются жители, проходят городские мероприятия. В прошлом году на стадионе подключили систему подогрева поля.