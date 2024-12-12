Журналиста из Химок Дениса Кулагу признали лучшим военкором Подмосковья

Денис Кулага из Химок принял участие в областной премии «Золотой пиксель» и стал победителем в номинации «Лучший военный корреспондент». Награду ему вручил лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Участие в конкурсе приняли именитые блогеры, авторы Telegram-каналов и журналисты, специализирующиеся на городских, туристических и культурных новостях Подмосковья.

«Мы всегда очень большое значение уделяем информационному сопровождению. Потому что жизнь в Подмосковье, как и жизнь в нашей стране, бурлит. В разные годы у человека, у семьи разные вызовы, разные проблемы, радости, тревоги», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Денис Кулага стал автором множества репортажей о фронтовой жизни. Он работал в Донецкой Народной Республике над материалом о казачьей бригаде «Терек», снял документальный фильм от первого лица о 1-й гвардейской танковой армии. Конечно, не обошлось и без трудностей.

«Мы заканчивали фильм, в последние дни нас подорвали, но, к счастью, удалось спастись и сохранить материалы. Градус фильма немножко изменился», — рассказал победитель конкурса Денис Кулага.

Отметим, участие в конкурсе приняли свыше 100 человек, из них только 15 стали победителями, а четверо — призерами. Лучшие конкурсанты получили денежные вознаграждения.