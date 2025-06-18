В Москве показали уникальные кадры о российском казачестве

На заседании межведомственной комиссии в Москве показали видео о российском казачестве. Двухминутный ролик ответит на вопросы о том, чем живут казаки на передовой, как воспитывается молодое поколение и какое событие стало самым значимым для сообщества в этом году.

В видео вошли уникальные кадры. Бойцы казачьей разведывательной бригады «Терек» продолжают традиции предков и чтят память павших товарищей.

Казаки выбрали путь служения России и ежедневно доказывают свою доблесть, подтверждая свой статус настоящих героев нашего времени.

«Эти парни каждый день рискуют собой ради мирного неба для наших детей, ради светлого будущего для новых поколений. Каждый день сражаются с темными силами. Верой и правдой стоят на рубежах страны», — подчеркнули во Всероссийском казачьем обществе.

Ранее стало известно, что принявшие участие в СВО казаки прошли в расчетах на Параде Победы.