Бойцы казачьей бригады «Терек» показали кадры молитвы в зоне СВО

Молитва стала неотъемлемой частью подготовки бойцов из казачьей разведывательной бригады «Терек» перед выходом на боевое задание. Обращаясь к Всевышнему, участники объединения просят о благословении и защите, полностью отдавая себя в Его руки. Видео с молитвой бойцов распространило «Всероссийское казачье общество».

«В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой», — повторили бойцы вслед за командиром.

Молитвы участники «Терека» читали перед выходом на боевое задание, между боями и после завершения противостояния с противником.

О православной вере как одной из основ казачества наряду с любовью к Отечеству ранее говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Этих двух основополагающих ценностей хватило для того, чтобы объединить тысячи и тысячи людей вокруг самого главного дела, какое только может быть, — защиты веры и Отечества. Вот это и есть основополагающее определение того, что есть казак — служивый человек, преданный вере своей, Церкви и Отечеству своему», — отмечал предстоятель Русской православной церкви.

В День народного единства, 4 ноября, в России начался III Всероссийский конкурс «Казачество на службе Отечества». Мероприятие предназначено для молодежи. Главным призом стал грант ректора МГТУ на получение высшего образования по одному из трех профилей казачьего бакалавриата.

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