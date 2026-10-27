Женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли в больнице в Щелкове

В приемное отделение подразделения «Центральный» Щелковской больницы поступила пожилая женщина с жалобами на интенсивную боль в брюшной полости. Об этом сообщили в медицинском учреждении, уточнив, что случай потребовал экстренного хирургического вмешательства.

В ходе диагностического обследования специалисты выявили наличие конкремента (желчного камня) размером около трех сантиметров. Длительное время этот камень находился в шейке желчного пузыря, полностью перекрывая отток желчи.

Постоянное давление твердого тела на стенку органа привело к ее некрозу и разрушению. В результате сформировался патологический канал — свищ, соединивший полость желчного пузыря с двенадцатиперстной кишкой. Данное состояние требовало немедленного перевода пациентки в операционную.

«Синдром Мириззи — довольно редкое заболевание желчевыводящих протоков и диагностируется у 0,5% больных с различными формами желчнокаменной болезни. Перфорация стенки протока, как в случае с нашей пациенткой, грозит воспалением брюшины из-за попадания желчи в брюшную полость. Если вовремя не устранить причину, высок риск развития сепсиса и как следствие, летального исхода. Мы извлекли камень и ушили свищ малоинвазивным методом — без больших разрезов», — рассказал хирург Андрей Скорпнев.

Врачи применили современную малоинвазивную методику, которая позволила избежать выполнения обширных разрезов на передней брюшной стенке. Несмотря на сложность клинического случая и необходимость ювелирной работы по ушиванию свища, оперативное вмешательство продлилось три часа и завершилось успешно.

Сейяас пожилая пациентка находится в стабильном состоянии и демонстрирует положительную динамику восстановления. Благодаря профессионализму хирургической бригады удалось предотвратить развитие жизнеугрожающих осложнений.

В скором времени, после завершения курса восстановительной терапии, женщина сможет вернуться к привычному образу жизни. Данный случай в очередной раз подтверждает важность своевременного обращения за медицинской помощью при болях в животе, так как промедление в подобных ситуациях может стоить пациенту жизни.