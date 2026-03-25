Налоговый щит для фермеров. Как Подмосковье поможет аграриям в 2026 году
В этом году вступили в силу изменения в налогом законодательстве, затронувшие в том числе страховые взносы и специальные налоговые режимы. Для сельхозпроизводителей Московской области власти в новых условиях сохранили мощный инструмент поддержки. Речь о нулевой ставке ЕСХН, которая продолжила действовать в 2026-м. Кому доступен инструмент и как еще бизнес может легально снизить налоговую нагрузку — в материале 360.ru.
Нулевой ЕСХН: условия получения и выгода
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — это специальный режим, созданный для производителей аграрной продукции. На федеральном уровне его базовая ставка составляет 6% от прибыли. Но в Подмосковье действует региональная льгота: ставка обнулена для всех категорий плательщиков, соответствующих ключевому критерию.
Условие простое: не меньше 70% выручки должно формироваться за счет производства и переработки собственной сельхозпродукции, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Введенная на уровне регионального законодательства льгота будет действовать до конца 2026 года, что позволит аграриям заметно снизить налоговую нагрузку и направить высвободившиеся средства на развитие хозяйств.
УСН и НПД для аграриев Подмосковья
Помимо обнуления ЕСХН, налоговая система предлагает агробизнесу и другие возможности экономии. Хотя в России постепенно сокращается порог для работы без НДС (в этом году он составляет 20 миллионов рублей), для сельхозпроизводителей действуют отдельные условия.
- Упрощенная система налогообложения (УСН). Для предприятий АПК, в том числе занятых в растениеводстве и животноводстве, сохраняются пониженные ставки. Лимит годового дохода для ее применения составляет 450 миллионов рублей и увеличивается до 490,5 миллиона с учетом ежегодной индексации.
- Налог на профессиональный доход. Режим НПД продлили до конца 2028 года, он остается востребованным благодаря ставкам 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими. При этом обязательные страховые взносы отсутствуют.
Административные послабления
Для предприятий АПК стали комфортнее не только ставки, но и процедуры: власти предусмотрели упрощенные условия применения льгот и перехода между налоговыми режимами.
Так, для аграриев отменили требование подтверждать долю доходов от основного вида деятельности, а учет доходов разрешили по нескольким направлениям.
Возможности перехода на УСН, напротив, расширили: при доходе от 20 миллионов рублей за 2025 год можно перейти за этот режим с 1 января 2026-го, уведомив налоговые органы до 25 апреля.
Эти инструменты позволят сельхозпроизводителям Московской области не просто продолжать деятельность в условиях общего роста фискальной нагрузки, но и развивать бизнес, а также сохранять инвестиционный потенциал.