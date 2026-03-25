Налоговый щит для фермеров. Как Подмосковье поможет аграриям в 2026 году

В этом году вступили в силу изменения в налогом законодательстве, затронувшие в том числе страховые взносы и специальные налоговые режимы. Для сельхозпроизводителей Московской области власти в новых условиях сохранили мощный инструмент поддержки. Речь о нулевой ставке ЕСХН, которая продолжила действовать в 2026-м. Кому доступен инструмент и как еще бизнес может легально снизить налоговую нагрузку — в материале 360.ru.

Нулевой ЕСХН: условия получения и выгода

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — это специальный режим, созданный для производителей аграрной продукции. На федеральном уровне его базовая ставка составляет 6% от прибыли. Но в Подмосковье действует региональная льгота: ставка обнулена для всех категорий плательщиков, соответствующих ключевому критерию.

Условие простое: не меньше 70% выручки должно формироваться за счет производства и переработки собственной сельхозпродукции, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Введенная на уровне регионального законодательства льгота будет действовать до конца 2026 года, что позволит аграриям заметно снизить налоговую нагрузку и направить высвободившиеся средства на развитие хозяйств.