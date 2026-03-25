Налоговый щит для фермеров. Как Подмосковье поможет аграриям в 2026 году

В этом году вступили в силу изменения в налогом законодательстве, затронувшие в том числе страховые взносы и специальные налоговые режимы. Для сельхозпроизводителей Московской области власти в новых условиях сохранили мощный инструмент поддержки. Речь о нулевой ставке ЕСХН, которая продолжила действовать в 2026-м. Кому доступен инструмент и как еще бизнес может легально снизить налоговую нагрузку — в материале 360.ru.

Нулевой ЕСХН: условия получения и выгода

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — это специальный режим, созданный для производителей аграрной продукции. На федеральном уровне его базовая ставка составляет 6% от прибыли. Но в Подмосковье действует региональная льгота: ставка обнулена для всех категорий плательщиков, соответствующих ключевому критерию.

Условие простое: не меньше 70% выручки должно формироваться за счет производства и переработки собственной сельхозпродукции, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Введенная на уровне регионального законодательства льгота будет действовать до конца 2026 года, что позволит аграриям заметно снизить налоговую нагрузку и направить высвободившиеся средства на развитие хозяйств.

УСН и НПД для аграриев Подмосковья

Помимо обнуления ЕСХН, налоговая система предлагает агробизнесу и другие возможности экономии. Хотя в России постепенно сокращается порог для работы без НДС (в этом году он составляет 20 миллионов рублей), для сельхозпроизводителей действуют отдельные условия.

Административные послабления

Для предприятий АПК стали комфортнее не только ставки, но и процедуры: власти предусмотрели упрощенные условия применения льгот и перехода между налоговыми режимами.

Так, для аграриев отменили требование подтверждать долю доходов от основного вида деятельности, а учет доходов разрешили по нескольким направлениям.

Возможности перехода на УСН, напротив, расширили: при доходе от 20 миллионов рублей за 2025 год можно перейти за этот режим с 1 января 2026-го, уведомив налоговые органы до 25 апреля.

Эти инструменты позволят сельхозпроизводителям Московской области не просто продолжать деятельность в условиях общего роста фискальной нагрузки, но и развивать бизнес, а также сохранять инвестиционный потенциал.

