Подготовку к посевной кампании 2026 года начали в Подмосковье

Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья ведут активную подготовку к посевной кампании 2026 года. В рамках этих мероприятий проводится тщательная проверка семенного материала.

Специалисты районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» анализируют качество семян, предоставленных для исследования через ФГИС «Семеноводство». В АО «Макеево» в Зарайске уже проверили партии сои, кукурузы и ярового рапса общим объемом более 30 тонн.

В Сергиевом Посаде хозяйства готовят семенной материал к яровому севу. Пробы отобраны в нескольких организациях: в ООО «Марьино» — 15 тонн, в ООО «Дельта Ф» — пять тонн, в СПА «Кузьминский» — одна тонна, в ООО «Лесные Поляны» — 18,9 тонны. Также тестируются семена овощных культур от различных агрофирм.

В ООО «Шульгино» в Волоколамске отобрали пробы гороха посевного, люцерны изменчивой, люцерны синей и овсяницы тростниковой. В Серебрянных прудах в хозяйстве ООО СП «Нива» проверяют семена кукурузы отечественных гибридов.

Специалисты проводят полный анализ посевных качеств: определяют чистоту, всхожесть, влажность и заселенность вредителями. Результаты анализов подтверждают высокое качество материала — семена соответствуют установленным требованиям и готовы к использованию. В Минисельхозе Подмосковья следят за ходом подготовительных работ для успешного проведения посевной кампании и достижения высоких показателей урожайности в регионе.