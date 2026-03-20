Подмосковье нарастило продажи мяса птицы на 2% за месяц

Мясо птицы уверенно удерживает лидерство по спросу среди жителей Подмосковья. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в феврале объем его реализации превысил 13,4 миллиона килограммов, что на 2,29% больше по сравнению с данными января.

Популярность этого продукта объясняется сразу несколькими факторами: он доступен по цене, прост в приготовлении и подходит для самых разных блюд, что делает его базовой частью рациона многих семей.

Вторую позицию по уровню спроса занимает свинина. За февраль жители региона приобрели более 4,5 миллиона килограммов этого мяса, причем интерес к нему заметно вырос — почти на 11% относительно предыдущего месяца. Свинина ценится за насыщенный вкус, высокое содержание белка и мягкость отдельных частей, благодаря чему она одинаково востребована как в повседневной кухне, так и при подготовке праздничных блюд.

Третье место в структуре продаж занимает говядина. Ее реализация в феврале превысила 734 тысячи килограммов, показав рост примерно на 6%. Этот вид мяса традиционно выбирают за его питательные свойства, богатство железом и универсальность.

На прилавках всегда представлена свежая продукция местных производителей, отличающаяся широким ассортиментом и соответствием самым строгим требованиям качества.

Важную роль в этом играют системная работа агропромышленного комплекса Подмосковья и государственная поддержка.