Почти 100 тысяч гектаров озимых культур засеяли в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье аграрии и специалисты по защите растений активно наблюдают за состоянием озимых культур в связи с приходом весеннего тепла. Сотрудники отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области проводят регулярный мониторинг полей, фиксируя изменения, вызванные потеплением.

Столбики термометров в дневные часы в выходные поднялись до отметки +12 градусов. В совокупности с осадками и высокой влажностью воздуха, достигающей 90%, это привело к интенсивному таянию снежного покрова.

Специалисты, обследующие угодья, отмечают, что процесс схода снега происходит без образования опасной ледяной корки — покров уплотняется равномерно. При этом его высота за короткий срок существенно сократилась: если совсем недавно она доходила до метра, то сейчас на полях лежит от 45 до 60 сантиметров снега.

Эксперты подтверждают, что воздухообмен в почве сохраняется на достаточном уровне, а корневая система озимых культур остается живой.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркивают, что нынешний переходный период с суточными колебаниями температур требует особого внимания. В условиях, когда днем фиксируют плюсовые температуры, а ночью возможны заморозки, крайне важно контролировать плотность и влажность снежного покрова.

Минувшей осенью под урожай в регионе засеяли порядка 98 тысяч гектаров. Основные площади заняты под озимую пшеницу, рожь и тритикале — они разместились более чем на 77 тысячах гектаров. Еще свыше 20 тысяч гектаров отвели под озимый рапс.

Специалисты «Россельхозцентра» ведут непрерывный мониторинг. В случае изменения погодных условий они оперативно информируют сельхозпроизводителей и дают рекомендации по корректировке агротехнических работ, чтобы сохранить будущий урожай.