Ветврач Шеляков оценил возможности телеветеринарии в Подмосковье

Жители Московской области теперь могут получить дистанционные консультации ветеринаров из государственных клиник. О запуске сервиса сообщили в региональном Мингосуправления. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с ИА НСН отметил, что телеветеринария полезна для простых случаев и помогает определить порядок действий при более сложных проблемах со здоровьем питомца.

По словам специалиста, онлайн-формат не заменяет очный визит к врачу, однако по видеосвязи можно оценить состояние зубов, кожи или глаз животного. При необходимости ветврач подскажет, какие анализы и обследования нужно пройти, либо сразу направит на личный прием.

В Мингосуправления региона добавили, что дистанционный формат избавит владельцев от лишних поездок, а питомцев — от стресса.