Музеи в Подмосковье начали пускать льготников через MAX
Ученый секретарь Ступинского музея Леснова: подтвердить льготу можно Цифровым ID
Подтвердить льготу на посещение музеев в Подмосковье можно, не предъявляя документы. Достаточно показать администратору код Цифрового ID в мессенджере MAX. К проекту присоединились Ступинский историко-краеведческий музей и галерея «Ника». В преимуществах системы убедился 360.ru.
Что такое Цифровой ID
В качестве альтернативы документам на бумажных носителях создан Цифровой ID. Это специальный QR-код в мессенджере MAX, сформированный на основе данных с «Госуслуг».
Его можно показывать в магазинах при покупке товаров 18+, учреждениях культуры для оформления льготного билета, на проходной колледжа или университета, при проезде на электричке. В тестовом режиме сервис запустили в сентябре 2025 года.
Вход в музеи Ступина через MAX
Цифровой ID в MAX нужно предъявить при покупке билета, чтобы доказать свое право на льготу, сообщила 360.ru ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова. Не имеет значения, как именно сделать покупку — лично на кассе или онлайн на сайте учреждения.
Большинство посетителей сейчас выбирают электронные билеты. <…> Соответственно вы оформляете свой входной билет на сайте, а подтверждаете то, что вы имеете льготу, на вашем телефоне.
Юлия Леснова
Ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея
На постоянной основе льготы в Ступинском историко-краеведческом музее положены членам многодетных семей, сотрудникам других музеев и дарителям. По средам пенсионеры — участники проекта «Активное долголетие» тоже могут посещать постоянную экспозицию бесплатно организованными группами.
Первую субботу каждого месяца свободный вход для детей от трех до семи лет, инвалидов и военнослужащих, первое воскресенье — учащихся общеобразовательных учреждений и основных профессиональных образовательных программ, а также посетителей младше 18 лет.
«Конечно, это здорово экономит время. Во-первых, вы не должны носить ни бумажное удостоверение, ни входить в „Госуслуги“ для того, чтобы подтвердить вашу льготу», — сказала сотрудница музея.
Как подтвердить льготу через MAX
Цифровой ID могут использовать только граждане России старше 18 лет при наличии регистрации в Единой биометрической системе. Настроить его довольно просто:
- в мессенджере MAX открыть раздел «Профиль»;
- нажать на кнопку Цифровой ID, затем создать QR;
- предоставить доступ к документам из личного кабинета на «Госуслугах»;
- установить вход по лицу или отпечатку пальца.
Леснова сообщила, что в музее администратор попросит открыть QR-код. Найти его можно в том же разделе, где настраивали. Сотрудник не увидит персональную информацию — только на статус, который нужно подтвердить.
«Вы просто открываете приложение на телефоне, показываете ваш Цифровой ID. Администратор музея с помощью специального приложения считывает и подтверждает, что вы имеете ту или иную льготу», — сообщила она.
Важно иметь ввиду, что создать и использовать Цифровой ID можно только на одном устройстве. Пресс-служба «Госуслуг» посоветовала при желании заменить смартфон удалить старый Цифровой ID, затем создать заново на новом телефоне. Для этого в настройках достаточно нажать «Удалить и создать новый».