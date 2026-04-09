Музей в Котельниках: пенсионерки из Красногорска окунулись в историю

В музее памяти семьи императора Николая II в усадьбе «Белая Дача» прошла экскурсия для участниц программы «Активное долголетие» из Красногорска.

Экскурсоводы музея провели для гостей экскурсию, на которой они смогли увидеть эксклюзивные экспонаты, которые редко можно встретить в других музеях. Среди них — солдатики цесаревича Алексея с личным автографом наследника на коробке, фортепиано императрицы Марии Федоровны и изящные вещи от Фаберже.

Женщины активно участвовали в беседе, задавали вопросы и делились своими знаниями об истории. Они отметили, что им редко рассказывали о жизни Романовых с такой теплотой и подробностями.

После экскурсии гостей пригласили на чаепитие, где они смогли окончательно растопить лед и почувствовать себя как дома. Одна из участниц призналась: «Нас приняли необыкновенно тепло. По-дружески. Так приятно было, будто в родной дом приехали. Слушать экскурсовода — одно удовольствие, столько любви в голосе».

Такие встречи в музее проходят каждую неделю, и пенсионеры со всей Московской области приезжают, чтобы прикоснуться к живой истории.