Многодетные семьи Подмосковья смогут оформить льготу на транспондер онлайн

Многодетные семьи получили возможность подтвердить право на льготную покупку транспондера через мессенджер MAX. Воспользоваться услугой смогут и жители Подмосковья.

Инициативу реализуют Министерство транспорта Россиии и компания «Автодор» в рамках программы поддержки семей с детьми и развития удобных поездок по скоростным трассам.

С 1 марта по 30 сентября действует акция «Комфортный проезд для многодетных семей». В этот период транспондер T-pass можно приобрести со скидкой 30%.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подтвердить льготный статус. Это можно сделать, предъявив в центре поддержки и обслуживания цифровой ID многодетной семьи либо соответствующее удостоверение.

После проверки документов скидку автоматически применят к выбранному устройству — она распространяется на любую модель из действующего ассортимента.

Согласно условиям акции, приобрести со скидкой можно только один транспондер. Льготу предоставляют однократно, она не суммируется с другими специальными предложениями.

Программа направлена на то, чтобы сделать поездки по платным автомагистралям более доступными для семей с тремя и более детьми.