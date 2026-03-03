Многодетные семьи Подмосковья смогут оформить льготу на транспондер онлайн
Многодетные семьи получили возможность подтвердить право на льготную покупку транспондера через мессенджер MAX. Воспользоваться услугой смогут и жители Подмосковья.
Инициативу реализуют Министерство транспорта Россиии и компания «Автодор» в рамках программы поддержки семей с детьми и развития удобных поездок по скоростным трассам.
С 1 марта по 30 сентября действует акция «Комфортный проезд для многодетных семей». В этот период транспондер T-pass можно приобрести со скидкой 30%.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подтвердить льготный статус. Это можно сделать, предъявив в центре поддержки и обслуживания цифровой ID многодетной семьи либо соответствующее удостоверение.
После проверки документов скидку автоматически применят к выбранному устройству — она распространяется на любую модель из действующего ассортимента.
Согласно условиям акции, приобрести со скидкой можно только один транспондер. Льготу предоставляют однократно, она не суммируется с другими специальными предложениями.
Программа направлена на то, чтобы сделать поездки по платным автомагистралям более доступными для семей с тремя и более детьми.