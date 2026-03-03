Пассажиры ЦППК смогут подтвердить свой статус онлайн через MAX

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании теперь могут подтвердить свой льготный статус без бумажных документов. Для этого необходимо использовать Цифровой ID в национальном мессенджере MAX.

С 1 марта эта функция стала доступна для студентов, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК. Проект реализован компанией совместно с Министерством транспорта РФ.

Услуга доступна в регионах присутствия ЦППК, включая Москву и Московскую область, а также Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую, Смоленскую и Курскую области.

Для подтверждения права на льготу пассажиру достаточно показать QR-код на экране смартфона, который находится в разделе Цифровой ID в профиле мессенджера MAX, а кассиру — отсканировать его. Технология универсальна и интегрирована в «Госуслуги», поэтому сотрудники могут использовать смартфоны наряду со стационарными сканерами.

Для подготовки к запуску проекта были проведены инструктажи кассиров и кассиров-контролеров о новых правилах подтверждения льготного статуса пассажира. Персональные данные пассажиров надежно защищены: при сканировании QR-кода кассир видит только подтверждение, что перед ним студент.