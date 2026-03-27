Сегодня 16:25 Маршрут к родительству. Как работают центры репродуктивного здоровья Московской области

В Московской области продолжает набирать популярность программа поддержки для пар, которые столкнулись с трудностями с наступлением беременности естественным путем. С начала года в региональные центры репродуктивного здоровья семьи обратились уже больше 15 тысяч человек. Сколько таких центров открыто в Подмосковье, какие специалисты в них оказывают помощь и как туда обратиться, разбирался 360.ru.

Что такое центр репродуктивного здоровья Для многих семейных пар путь к родительству иногда оказывается сложнее, чем хотелось бы. Именно для таких случаев в Подмосковье создали сеть специализированных центров, предоставляющих комплексное обследование и лечение, сообщила пресс-служба областного правительства. Они представляют собой полноценные подразделения, где работает мультидисциплинарная команда врачей. Главное преимущество таких центров — возможность не метаться между разными клиниками и проверить репродуктивную систему в одном месте. Здесь работают: гинеколог;

уролог;

репродуктолог;

психолог;

терапевт и другие врачи. «Пары могут получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов, в том числе у гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других. При необходимости их направят на исследования и назначат лечение», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

География доступности Для максимальной доступности высококвалифицированной помощи сеть центров охватила практически все крупные округа Московской области. На сегодняшний день работают 10 площадок, расположенных на базе ведущих медицинских учреждений региона: Наро-Фоминский перинатальный центр;

Щелковский перинатальный центр;

Коломенский перинатальный центр;

Московский областной центр охраны материнства и детства;

Балашихинский родильный дом;

Раменская больница;

Дубненская больница;

Подольский родильный дом;

Клинико-диагностический центр «Ромашка» в Одинцовском округе. Вся помощь в этих учреждениях оказывается абсолютно бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Это снимает финансовый барьер для семей, столкнувшихся с трудностями. Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03.

От подготовки к зачатию до выписки Центры репродуктивного здоровья относятся к масштабному региональному проекту «Стань мамой в Подмосковье», который объединяет не только медицинскую помощь на этапе планирования беременности, но и широкий спектр сервисов для будущих и уже состоявшихся родителей. На его сайте можно выбрать роддом, получить необходимую справочную информацию, а также узнать о положенных выплатах и подарках при рождении малыша. Например, с 2019 года в Московской области действует программа подарков для новорожденных. При выписке из роддома родители могут выбрать либо набор «Я родился в Подмосковье», в который входят одежда, средства ухода, аптечка и игрушки (при этом большая часть товаров — местного производства), либо денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Претендовать на этот бонус можно при соблюдении двух простых условий: хотя бы один из родителей является российским гражданином, а свидетельство о рождении ребенка выдал орган ЗАГС Московской области.