Еще 15 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья в Подмосковье

Центры репродуктивного здоровья работают в Подмосковье на базе роддомов и перинатальных центров. Туда могут обратиться пары, испытывающие трудности с наступлением беременности. С начала года там получили помощь более 15 тысяч человек.

В центрах можно пройти комплексное обследование и лечение, получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов, включая уролога, гинеколога, репродуктолога и эндокринолога.

«При необходимости их направят на необходимые исследования и назначат лечение. С начала года в региональные центры репродуктивного здоровья обратились более 15 тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центры работают на базе перинатальных центров в Наро-Фоминске, Коломне и Щелкове, а также в Балашихинском и Подольском роддомах , областном центре охраны материнства и детства и других медучреждениях. Помощь там оказывают бесплатно по полису ОМС.

Записаться на прием можно у лечащего врача или по телефону 8(800)550-30-03.

