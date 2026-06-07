Побег из мегаполиса. Куда поехать в Подмосковье на июньские праздники

Приближаются длинные праздничные выходные. Благодаря Дню России, который в этом году выпадает на пятницу, жители страны будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня. Для полноценного отпуска этого времени не хватит, но сменить обстановку и уехать за город захотят многие. Куда лучше отправиться в Подмосковье и что нужно учитывать, планируя поездку, разбирался 360.ru.

Спасение от городской суеты Традиционно в длинные выходные наблюдается резкий всплеск спроса на загородный отдых. Москвичи, уставшие от напряженного ритма мегаполиса, стремятся компенсировать нехватку тишины и свежего воздуха. По словам экспертов туристического рынка, именно Подмосковье в такие периоды становится абсолютным лидером по бронированиям. «Самое удобное для москвичей — это, конечно, куда-то поехать недалеко. Так как это всего лишь три дня, чтобы на дорогу не тратить много времени, Подмосковье является одним из лучших вариантов», — рассказала 360.ru руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, тренды сезона практически не изменились. Кемпинги и глэмпинги, набравшие особую популярность в последние несколько лет, по-прежнему остаются востребованными. Также спросом пользуется размещение в загородных отелях и коттеджах.

Все устают от городской суеты, поэтому в основном стараются выбирать отдых на природе.

Лучшие направления Подмосковья для поездок выходного дня Планировать отдых в праздничные дни в Московской области лучше как минимум за месяц или больше. Хорошие варианты в живописных местах и по доступным ценам разбирают мгновенно. «Хочу предупредить: глэмпинги в ближайшем Подмосковье на все праздники, скорее всего, уже выкуплены», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Впрочем, рынок аренды коттеджей и номеров в отелях среднего сегмента все еще предлагает достойные варианты. При выборе в первую очередь стоит ориентироваться на направление. Некоторые локации за пределами МКАД давно достигли уровня столичных запросов в плане инфраструктуры, но при этом природа там еще сохранила свою первозданность.

В топе лучших мест, естественно, Истринское направление. Также порекомендовать можно Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ.

В каждом из этих мест путешественников выходного дня ждет много интересного, если они решат выбраться за пределы отеля. Что посмотреть в Подмосковье на выходных Истра Истра станет идеальным выбором для тех, кто хочет совместить культурную программу с гастрономическими удовольствиями. Здесь находится Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, поражающий размахом, а также музей «Новый Иерусалим» с впечатляющей коллекцией русского искусства. Но главной изюминкой места многие туристы считают сыроварню Олега Сироты в деревне Дубровское, которая давно стала известной за пределами региона. Это популярное место для семейного отдыха, где можно посмотреть, как устроено фермерское хозяйство изнутри, пообщаться с животными и устроить дегустацию.

Фото: РИА «Новости»

Рузский округ Рузский округ может похвастаться живописными видами и уединенной обстановкой. Здесь есть древние храмы, парк «Городок», который также называют Рузским кремлем, и смотровые площадки. Помимо этого, точками притяжения являются хаски-деревня «Рузская Аляска» и музейный комплекс «Зоя» в Петрищеве — высокотехнологичный мультимедийный музей, посвященный подвигу Зои Космодемьянской. Мытищи Мытищи — ближайший спутник Москвы, всего 19 километров по Ярославскому шоссе, но ощущение отдыха здесь — будто за сотню километров от шумного мегаполиса. Отдыхающих ждет Клязьминское водохранилище с оборудованными пляжами и прокатом катамаранов. Также у черты города начинается уникальный заповедник «Лосиный Остров». Долгопрудный Долгопрудный — город с уникальный историей, где можно найти и старинные усадьбы, и умиротворенную природу. Главная архитектурная доминанта здесь — усадебный комплекс Виноградово. Ее территория активно реставрируется и превращается в современное общественное пространство с зонами отдыха. Как и Мытищи, Долгопрудный располагается на Клязьминском водохранилище, поэтому богат зелеными зонами и расположенными у воды парками.