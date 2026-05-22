Выставки в музее «Новый Иерусалим» продлят до середины 2026 года

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» объявил о продлении работы двух выставок: «Лаки. Большая история в миниатюре» и «Саврасов и тишина». Это стало возможно благодаря договоренностям между музеями и коллекционерами.

Выставка «Саврасов и тишина», открытая 23 декабря 2025 года, будет доступна до 19 июля 2026 года. Она посвящена 195-летию со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова. Экспозиция включает 66 работ: картины Саврасова, полотна пейзажистов XIX–XXI веков и произведения современных авторов. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько. В экспозиции представлены произведения из 19 коллекций центральных и региональных музеев.

Выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» продлится до 12 июля 2026 года. Проект, начавшийся 28 ноября 2025 года, объединяет около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. В выставке участвуют музеи и частные коллекционеры.

Посетители выставок могут воспользоваться аудиогидом для более глубокого погружения в экспозиции.